Овечкин вышел на чистое третье место среди российских снайперов сезона в Кубке Стэнли

39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:1, итоговый счёт серии 4-1). Этот гол стал для капитана «столичных» четвёртым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Благодаря этому Овечкин вышел на единоличное третье место по количеству заброшенных шайб в плей-офф сезона среди российских игроков, опередив Павла Бучневича («Сент-Луис Блюз») и Андрея Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз»), в активе которых по три гола.

Александр уступает только Кириллу Капризову («Миннесота Уайлд») и Андрею Свечникову («Каролина Харрикейнз»), забросившим в этом Кубке Стэнли по пять шайб.

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