Овечкин вышел на чистое третье место среди российских снайперов сезона в Кубке Стэнли
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:1, итоговый счёт серии 4-1). Этот гол стал для капитана «столичных» четвёртым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp) 2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15 3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp) 3:1 Хейнеман (Армиа, Капанен) – 42:40 4:1 Дьюхейм (Макмайкл) – 59:34
Благодаря этому Овечкин вышел на единоличное третье место по количеству заброшенных шайб в плей-офф сезона среди российских игроков, опередив Павла Бучневича («Сент-Луис Блюз») и Андрея Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз»), в активе которых по три гола.
Александр уступает только Кириллу Капризову («Миннесота Уайлд») и Андрею Свечникову («Каролина Харрикейнз»), забросившим в этом Кубке Стэнли по пять шайб.
Видео: Овечкин и Капризов вместе посетили суши-бар
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