«Вашингтон» выиграл 11-ю серию в плей-офф НХЛ с начала карьеры Овечкина

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреалем Канадиенс» (4-1 в серии) вместе со своей командой одержал 11-ю победу в сериях с начала своей карьеры. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По информации лиги, россиянин со столичным клубом выиграл 11 серий в плей-офф с сезона-2005/2006.

Напомним, последний раз «Вашингтон» завоёвывал Кубок Стэнли в 2018 году, когда в финале обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1 в серии.

В этом сезоне столичный клуб уже вышел в 1/4 финала плей-офф, где встретится с «Каролиной Харрикейнз».