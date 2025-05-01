Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» выиграл 11-ю серию в плей-офф НХЛ с начала карьеры Овечкина

«Вашингтон» выиграл 11-ю серию в плей-офф НХЛ с начала карьеры Овечкина
Комментарии

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреалем Канадиенс» (4-1 в серии) вместе со своей командой одержал 11-ю победу в сериях с начала своей карьеры. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По информации лиги, россиянин со столичным клубом выиграл 11 серий в плей-офф с сезона-2005/2006.

Напомним, последний раз «Вашингтон» завоёвывал Кубок Стэнли в 2018 году, когда в финале обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1 в серии.
В этом сезоне столичный клуб уже вышел в 1/4 финала плей-офф, где встретится с «Каролиной Харрикейнз».

Материалы по теме
Кто, если не он?! Овечкин вновь забил и вывел «Вашингтон» во второй раунд
Видео
Кто, если не он?! Овечкин вновь забил и вывел «Вашингтон» во второй раунд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android