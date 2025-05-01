39-летний Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» в серии плей-офф с «Монреалем»

39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:1). Этот гол стал для капитана «столичных» четвёртым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и позволил ему стать единолично лучшим снайпером «Вашингтона» по итогам серии, которая также завершилась со счётом 4-1.

В тройку лучших игроков «Кэпиталз» вместе с Овечкиным входят забросившие на шайбу меньше — по три — Коннор Макмайкл и Брэндон Дьюхейм. По два гола за пять матчей с «Монреалем» записали на свой счёт Том Уилсон, Дилан Строум и защитник Джейкоб Чикран.

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