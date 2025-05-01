39-летний Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» в серии плей-офф с «Монреалем»
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:1). Этот гол стал для капитана «столичных» четвёртым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и позволил ему стать единолично лучшим снайпером «Вашингтона» по итогам серии, которая также завершилась со счётом 4-1.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp) 2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15 3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp) 3:1 Хейнеман (Армиа, Капанен) – 42:40 4:1 Дьюхейм (Макмайкл) – 59:34
В тройку лучших игроков «Кэпиталз» вместе с Овечкиным входят забросившие на шайбу меньше — по три — Коннор Макмайкл и Брэндон Дьюхейм. По два гола за пять матчей с «Монреалем» записали на свой счёт Том Уилсон, Дилан Строум и защитник Джейкоб Чикран.
Видео: Овечкин покормил подаренного ему козлёнка
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