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Никита Кучеров второй сезон подряд не забивает в розыгрыше Кубка Стэнли

Никита Кучеров второй сезон подряд не забивает в розыгрыше Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров второй сезон подряд не забивает голы в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В прошлом сезоне «Тампа» вылетела после пяти матчей с «Флоридой Пантерз», где россиянин сделал пять результативных передач. В текущем сезоне Кучеров также оформил пять ассистов в пяти встречах первого раунда плей-офф, где «молнии» снова играли с «Пантерз» и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли, счёт в серии составил 1-4.

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2024/2025 Кучеров стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром, на счету российского форварда 121 очко (37+84) в 78 матчах.

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