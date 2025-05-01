Стали известны все полуфинальные пары на юношеском чемпионате мира по хоккею

На юношеском чемпионате мира (среди игроков в возрасте до 18 лет) определились все участники полуфинальной стадии и пары 1/2 финала. На этом этапе турнира сыграют сборные Словакии U18, Швеции U18, Канады U18 и США U18.

Полуфинальные пары ЮЧМ-2025

Канада U18 — Словакия U18

США U18 — Швеция U18

Обе встречи пройдут в ночь со 2 на 3 мая мск. Ранее на стадии 1/4 финала юношеская сборная Словакии переиграла сверстников из Германии (3:2), Швеция со счётом 7:2 разгромила Финляндию, Канада в овертайме одолела Чехию (3:2 OT), американцы со счётом 6:3 победили Латвию.

Сборная России U18 не принимает участия в этом турнире из-за недопуска по политическим причинам.

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