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Стали известны все полуфинальные пары на юношеском чемпионате мира по хоккею

Стали известны все полуфинальные пары на юношеском чемпионате мира по хоккею
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На юношеском чемпионате мира (среди игроков в возрасте до 18 лет) определились все участники полуфинальной стадии и пары 1/2 финала. На этом этапе турнира сыграют сборные Словакии U18, Швеции U18, Канады U18 и США U18.

Полуфинальные пары ЮЧМ-2025

  • Канада U18 — Словакия U18
  • США U18 — Швеция U18

Обе встречи пройдут в ночь со 2 на 3 мая мск. Ранее на стадии 1/4 финала юношеская сборная Словакии переиграла сверстников из Германии (3:2), Швеция со счётом 7:2 разгромила Финляндию, Канада в овертайме одолела Чехию (3:2 OT), американцы со счётом 6:3 победили Латвию.

Сборная России U18 не принимает участия в этом турнире из-за недопуска по политическим причинам.

Видео: Яркие победы сборной России по хоккею

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