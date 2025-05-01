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Наместников стал 11-м российским игроком, забросившим шайбу в Кубке Стэнли — 2024/2025

Наместников стал 11-м российским игроком, забросившим шайбу в Кубке Стэнли — 2024/2025
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Российский нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (текущий счёт в серии 2-2), который проходит в эти минуты на арене «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге. На 39-й минуте игры бросок Наместникова установил счёт 4:2 в пользу «Виннипега».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Коннор (Шайфли, Эпплтон) – 01:23     1:1 Уокер (Парэйко, Фаулер) – 03:42     2:1 Нидеррайтер (Сэмберг, Пионк) – 08:39     2:2 Снаггеруд (Томас) – 26:06     3:2 Демело (Коннор, Наместников) – 31:05     4:2 Наместников (Коннор, Эпплтон) – 38:51     5:2 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 56:47     5:3 Уокер (Факса, Торопченко) – 59:07    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Тем самым Владислав стал 11-м российским хоккеистом, который записал на свой счёт заброшенную шайбу в текущем плей-офф НХЛ. Ранее в этот список вошли Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») — по пять шайб, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — четыре шайбы, Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз») и Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз») — по три шайбы, а также отличившиеся по одному разу Евгений Дадонов («Даллас Старз»), Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»), Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»), Алексей Торопченко («Сент-Луис») и Павел Дорофеев («Вегас»).

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