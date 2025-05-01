Наместников стал 11-м российским игроком, забросившим шайбу в Кубке Стэнли — 2024/2025

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой в пятом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (текущий счёт в серии 2-2), который проходит в эти минуты на арене «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге. На 39-й минуте игры бросок Наместникова установил счёт 4:2 в пользу «Виннипега».

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Тем самым Владислав стал 11-м российским хоккеистом, который записал на свой счёт заброшенную шайбу в текущем плей-офф НХЛ. Ранее в этот список вошли Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») — по пять шайб, Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») — четыре шайбы, Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз») и Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз») — по три шайбы, а также отличившиеся по одному разу Евгений Дадонов («Даллас Старз»), Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»), Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»), Алексей Торопченко («Сент-Луис») и Павел Дорофеев («Вегас»).

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