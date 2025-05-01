«Вашингтон» — в 1/4 финала Кубка Стэнли, сумасшедший матч «Барсы» в ЛЧ. Главное к утру

В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, каталонская «Барселона» и миланский «Интер» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, в пятом матче первого раунда плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» и вылетел из розыгрыша Кубка Ларри О’Брайена. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».