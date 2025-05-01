«Вашингтон» — в 1/4 финала Кубка Стэнли, сумасшедший матч «Барсы» в ЛЧ. Главное к утру
В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, каталонская «Барселона» и миланский «Интер» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, в пятом матче первого раунда плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» и вылетел из розыгрыша Кубка Ларри О’Брайена. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» с голом Овечкина победил «Монреаль» и вышел четвертьфинал Кубка Стэнли.
- «Барселона» и «Интер» в упорной борьбе не выявили победителя в первом матче 1/2 финала ЛЧ.
- «Лейкерс» с Дончичем и Леброном уступили «Миннесоте» и вылетели в первом раунде плей-офф.
- «Тампа» проиграла «Флориде» в матче с девятью шайбами и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли.
- «Зенит» уверенно победил ЦСКА в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России.
- Арина Соболенко обыграла Марту Костюк в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде.
- «Интер Майами» с Месси проиграл «Ванкуверу» и вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
- Роналду вместе с «Аль-Насром» вылетел из азиатской ЛЧ, проиграв японскому клубу.
- Ронни О'Салливан вышел в полуфинал чемпионата мира по снукеру.
- «Виннипег» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперёд в серии. У Наместникова — гол+пас.
- Ламин Ямаль побил рекорд Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов.
- «Хьюстон» победил «Голден Стэйт» и сократил отставание в серии, у Карри лишь 13 очков.
- Овечкин забросил 973-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 43 гола.
- Рафинья превзошёл рекордный показатель Месси за «Барселону» в Лиге чемпионов.
- Стали известны новые подробности по будущему Карло Анчелотти.
Материалы по теме
Комментарии