Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

1 мая главные новости спорта, результаты плей-офф НХЛ и НБА, результаты Лиги чемпионов и Кубка России, теннис, Александр Овечкин

«Вашингтон» — в 1/4 финала Кубка Стэнли, сумасшедший матч «Барсы» в ЛЧ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 и вышел в четвертьфинал Кубка Стэнли, каталонская «Барселона» и миланский «Интер» сыграли вничью в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, в пятом матче первого раунда плей-офф НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Миннесоте Тимбервулвз» и вылетел из розыгрыша Кубка Ларри О’Брайена. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» с голом Овечкина победил «Монреаль» и вышел четвертьфинал Кубка Стэнли.
  2. «Барселона» и «Интер» в упорной борьбе не выявили победителя в первом матче 1/2 финала ЛЧ.
  3. «Лейкерс» с Дончичем и Леброном уступили «Миннесоте» и вылетели в первом раунде плей-офф.
  4. «Тампа» проиграла «Флориде» в матче с девятью шайбами и вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли.
  5. «Зенит» уверенно победил ЦСКА в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России.
  6. Арина Соболенко обыграла Марту Костюк в четвертьфинале «тысячника» в Мадриде.
  7. «Интер Майами» с Месси проиграл «Ванкуверу» и вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
  8. Роналду вместе с «Аль-Насром» вылетел из азиатской ЛЧ, проиграв японскому клубу.
  9. Ронни О'Салливан вышел в полуфинал чемпионата мира по снукеру.
  10. «Виннипег» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперёд в серии. У Наместникова — гол+пас.
  11. Ламин Ямаль побил рекорд Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов.
  12. «Хьюстон» победил «Голден Стэйт» и сократил отставание в серии, у Карри лишь 13 очков.
  13. Овечкин забросил 973-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 43 гола.
  14. Рафинья превзошёл рекордный показатель Месси за «Барселону» в Лиге чемпионов.
  15. Стали известны новые подробности по будущему Карло Анчелотти.
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: «Атлетик» — «МЮ», «Вашингтон» — «Монреаль», «СЮ» vs «Локо» и теннис
Топ-матчи четверга: «Атлетик» — «МЮ», «Вашингтон» — «Монреаль», «СЮ» vs «Локо» и теннис
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android