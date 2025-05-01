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Виннипег Джетс — Сент-Луис Блюз, результат матча 1 мая 2025, счёт 5:3, пятый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ

«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперёд в серии. У Наместникова — гол+пас
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Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) серии между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:3. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу команды из Виннипега.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Коннор (Шайфли, Эпплтон) – 01:23     1:1 Уокер (Парэйко, Фаулер) – 03:42     2:1 Нидеррайтер (Сэмберг, Пионк) – 08:39     2:2 Снаггеруд (Томас) – 26:06     3:2 Демело (Коннор, Наместников) – 31:05     4:2 Наместников (Коннор, Эпплтон) – 38:51     5:2 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 56:47     5:3 Уокер (Факса, Торопченко) – 59:07    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский нападающий Кайл Коннор, швейцарский форвард Нино Нидеррайтер, канадский защитник Дилан Демело, нападающий
Адам Лаури. Также на счету россиянина Владислава Наместникова гол и результативная передача.

У «Сент-Луиса» забитыми голами отличились австро-английский нападающий Натан Уокер, оформивший в этой встрече дубль, и американский форвард Джимми Снаггеруд.

Следующий матч между командами состоится 3 мая в Сент-Луисе.

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