«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперёд в серии. У Наместникова — гол+пас

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) серии между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:3. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу команды из Виннипега.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский нападающий Кайл Коннор, швейцарский форвард Нино Нидеррайтер, канадский защитник Дилан Демело, нападающий
Адам Лаури. Также на счету россиянина Владислава Наместникова гол и результативная передача.
У «Сент-Луиса» забитыми голами отличились австро-английский нападающий Натан Уокер, оформивший в этой встрече дубль, и американский форвард Джимми Снаггеруд.
Следующий матч между командами состоится 3 мая в Сент-Луисе.
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