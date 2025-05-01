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«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперёд в серии. У Наместникова — гол+пас

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) серии между «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 5:3. Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу команды из Виннипега.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский нападающий Кайл Коннор, швейцарский форвард Нино Нидеррайтер, канадский защитник Дилан Демело, нападающий

Адам Лаури. Также на счету россиянина Владислава Наместникова гол и результативная передача.

У «Сент-Луиса» забитыми голами отличились австро-английский нападающий Натан Уокер, оформивший в этой встрече дубль, и американский форвард Джимми Снаггеруд.

Следующий матч между командами состоится 3 мая в Сент-Луисе.