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Видео: невероятный сейв Хеллебайка клюшкой в матче Кубка Стэнли «Виннипег» — «Сент-Луис»

Видео: невероятный сейв Хеллебайка клюшкой в матче Кубка Стэнли «Виннипег» — «Сент-Луис»
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Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк спас свою команду от пропущенного гола в большинстве в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:3, счёт в серии 3-2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Коннор (Шайфли, Эпплтон) – 01:23     1:1 Уокер (Парэйко, Фаулер) – 03:42     2:1 Нидеррайтер (Сэмберг, Пионк) – 08:39     2:2 Снаггеруд (Томас) – 26:06     3:2 Демело (Коннор, Наместников) – 31:05     4:2 Наместников (Коннор, Эпплтон) – 38:51     5:2 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 56:47     5:3 Уокер (Факса, Торопченко) – 59:07    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На восьмой минуте игры при счёте 1:1 Хеллебайк отразил клюшкой бросок в открытую часть ворот после быстрой контратаки игравших в численном меньшинстве хоккеистов «Блюз», которые вышли вдвоём на одного защитника и грамотно разыграли шайбу.

Через минуту после этого эпизода Нино Нидеррайтер вывел «Виннипег» вперёд, установив счёт 2:1.

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