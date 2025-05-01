Видео: невероятный сейв Хеллебайка клюшкой в матче Кубка Стэнли «Виннипег» — «Сент-Луис»

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк спас свою команду от пропущенного гола в большинстве в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:3, счёт в серии 3-2).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На восьмой минуте игры при счёте 1:1 Хеллебайк отразил клюшкой бросок в открытую часть ворот после быстрой контратаки игравших в численном меньшинстве хоккеистов «Блюз», которые вышли вдвоём на одного защитника и грамотно разыграли шайбу.

Через минуту после этого эпизода Нино Нидеррайтер вывел «Виннипег» вперёд, установив счёт 2:1.