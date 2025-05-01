Овечкин — о победе над «Монреалем»: сегодня мы выиграли серию и будем этим наслаждаться

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о победе своей команды в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» (4-1 в серии).

«То, что произошло в прошлом и в регулярном сезоне, уже в прошлом. Сейчас мы сосредоточены на первой игре второго раунда. Так что да, мы выиграли серию, и сегодня вечером мы будем наслаждаться этим, а завтра будет новый день и новая серия. Так что мы должны быть умными и двигаться дальше, выигрывая матч за матчем», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

Напомним, «Вашингтон» вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли, где встретится с «Каролиной Харрикейнз».