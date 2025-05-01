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Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 1 мая 2025 года

Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 1 мая 2025 года
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1 мая в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Сегодня, в ночь с 30 апреля на 1 мая, завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии 4-1 в пользу «Кэпиталз», которые в следующем раунде встретятся с «Каролиной».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp)     2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15     3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp)     3:1 Хейнеман (Армиа, Капанен) – 42:40     4:1 Дьюхейм (Макмайкл) – 59:34    

Завершился пятый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 6:3. «Флорида» выиграла серию со счётом 4-1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Гонсалвес (Гленденинг, Хедман) – 02:33     1:1 Вераге (Ткачук, Райнхарт) – 05:21 (pp)     1:2 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 10:06     2:2 Пол (Гики) – 12:16     2:3 Барков (Форслинг, Луостаринен) – 20:52     3:3 Гюнцель (Хедман) – 29:57 (pp)     3:4 Беннетт (Лунделль, Луостаринен) – 35:13     3:5 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 53:02     3:6 Райнхарт – 55:36    
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Коннор (Шайфли, Эпплтон) – 01:23     1:1 Уокер (Парэйко, Фаулер) – 03:42     2:1 Нидеррайтер (Сэмберг, Пионк) – 08:39     2:2 Снаггеруд (Томас) – 26:06     3:2 Демело (Коннор, Наместников) – 31:05     4:2 Наместников (Коннор, Эпплтон) – 38:51     5:2 Лаури (Нидеррайтер, Эпплтон) – 56:47     5:3 Уокер (Факса, Торопченко) – 59:07    
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