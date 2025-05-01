Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 1 мая 2025 года

1 мая в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Сегодня, в ночь с 30 апреля на 1 мая, завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии 4-1 в пользу «Кэпиталз», которые в следующем раунде встретятся с «Каролиной».

Завершился пятый матч первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча проходила в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 6:3. «Флорида» выиграла серию со счётом 4-1.