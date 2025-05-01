Том Уилсон оценил выход «Вашингтона» во второй раунд плей-офф впервые за последние 7 лет

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал выход столичного клуба во второй раунд плей-офф впервые за последние семь лет. «Кэпиталз» в последний раз делали это в 2018 году, когда стали обладателями Кубка Стэнли.

«Вы всегда хотите попасть в плей-офф и всегда хотите выиграть как можно больше игр. Вы хотите выиграть Кубок Стэнли. Очевидно, что последние пару лет мы не смогли этого добиться. Но мы живём сегодняшним днём, и, если вы спросите ребят, они не вспомнят, что было два-три года назад. Ребята, которых мы добавили в команду, сыграли огромную роль в сегодняшнем успехе, они внесли огромный вклад. Так что у нас здесь отличная культура и отличное ядро команды. Так что мы действительно весело проводим время как команда, и мы продолжим двигаться вперёд», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.