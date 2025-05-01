Форвард «Вашингтона» Строум рассказал о важности Томпсона в плей-офф НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум после победы в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс» (4-1 в серии) рассказал о роли голкипера Логана Томпсона в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Он камень. Он вроде как делал то, что делал весь год. Мы чувствуем себя очень уверенно, когда он в воротах. Вы видели гол соперников сегодня. Это был один из тех счастливых отскоков, которые привели к голу. Я думаю, что Томпсон был великолепен на протяжении всей серии. Он держал нас в игре, совершал важные сейвы, когда они были нам нужны», — приводит слова Строума The Hockey News.

Напомним, столичная команда вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли, где встретится с «Каролиной Харрикейнз».