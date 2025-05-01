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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отношениях внутри команды

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отношениях внутри команды
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о внутрикомандных взаимоотношениях игроков «столичных».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp)     2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15     3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp)     3:1 Хейнеман (Армиа, Капанен) – 42:40     4:1 Дьюхейм (Макмайкл) – 59:34    

«Что бы ни случилось, мы держимся вместе и всегда верим. С первого дня, когда в раздевалке появляются новые игроки, новые лица, вы можете это почувствовать. Мы поддерживаем друг друга, и самое главное, что нам весело. Неважно, на подъёме мы или на спаде, мы стараемся быть позитивными и стараться выигрывать матчи. Это самое главное», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск «Вашингтон» выиграл со счётом 4:1 пятый матч серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» и завершил серию в свою пользу (4-1). Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой.

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Видео: Игроки «Вашингтона» описали чувства от рекордной шайбы Овечкина

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