Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отношениях внутри команды

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о внутрикомандных взаимоотношениях игроков «столичных».
«Что бы ни случилось, мы держимся вместе и всегда верим. С первого дня, когда в раздевалке появляются новые игроки, новые лица, вы можете это почувствовать. Мы поддерживаем друг друга, и самое главное, что нам весело. Неважно, на подъёме мы или на спаде, мы стараемся быть позитивными и стараться выигрывать матчи. Это самое главное», — приводит слова Овечкина The Hockey News.
В ночь с 30 апреля на 1 мая мск «Вашингтон» выиграл со счётом 4:1 пятый матч серии Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» и завершил серию в свою пользу (4-1). Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой.
Видео: Игроки «Вашингтона» описали чувства от рекордной шайбы Овечкина
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