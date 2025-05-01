Результаты матчей юношеского ЧМ-2025 30 апреля

30 апреля и в ночь на 1 мая прошёл очередной игровой день на юношеском чемпионате мира 2025 года по хоккею. Состоялись четыре встречи в рамках 1/4 финала турнира и один матч утешительного раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
В рамках утешительного раунда сборная Норвегии обыграла сборную Швейцарии за право остаться в элитном дивизионе ЮЧМ.
Полуфинальные пары ЮЧМ-2025:
Канада U18 — Словакия U18;
США U18 — Швеция U18.
Обе встречи пройдут в ночь со 2 на 3 мая мск.
Отметим, что групповой этап турнира завершился во вторник, 29 апреля. Лидером в группе А стала национальная команда Канады, набравшая 12 очков по итогам четырёх матчей. Первое место в группе B заняла сборная США, на счету которой также 12 очков в четырёх играх турнира.
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