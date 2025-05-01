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Результаты матчей юношеского ЧМ-2025 30 апреля

Результаты матчей юношеского ЧМ-2025 30 апреля
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30 апреля и в ночь на 1 мая прошёл очередной игровой день на юношеском чемпионате мира 2025 года по хоккею. Состоялись четыре встречи в рамках 1/4 финала турнира и один матч утешительного раунда. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

U18 ЧМ-2025 . 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Словакия U18
Окончен
3 : 2
Германия U18
1:0 Хован (Мисяк, Радивоевич) – 36:19 (5x5)     2:0 Томка (Томик, Русняк) – 46:12 (5x5)     3:0 Радивоевич (Сврчек, Хован) – 47:00 (5x4)     3:1 Блейхер (Шпат, Грин) – 53:29 (5x5)     3:2 Пенкин – 59:22 (6x5)    
U18 ЧМ-2025 . 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Швеция U18
Окончен
7 : 2
Финляндия U18
1:0 Ихс-Возняк (Штенберг, Фронделль) – 00:26 (5x5)     2:0 Бьёрк (Экберг, Бумединн) – 04:31 (5x5)     2:1 Ванханен (Сомервуори) – 07:13 (5x5)     3:1 Экберг (Штенберг, Бумединн) – 24:51 (5x4)     4:1 Штенберг – 35:44 (5x5)     5:1 Бронгель-Ларссон (Стокселиус, Клингселль) – 43:00 (5x5)     6:1 Экберг (Гестрин) – 49:31 (5x5)     6:2 Ваннинен (Ванханен, Болиус) – 54:12 (6x4)     7:2 Штенберг (Йеннерсьё) – 58:24 (en)    
U18 ЧМ-2025 . 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 00:00 МСК
Канада U18
Окончен
3 : 2
ОТ
Чехия U18
0:1 Розсивал (Мртка, Кучарчик) – 06:06 (5x5)     1:1 Смит – 19:40 (5x5)     1:2 Бенак (Новотны) – 35:07 (5x5)     2:2 Решни (Мартин, Хуанг) – 35:52 (5x5)     3:2 Решни (Верхофф) – 62:41 (3x3)    
U18 ЧМ-2025 . 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
США U18
Окончен
6 : 3
Латвия U18
1:0 Поттер (Линдберг, Барнетт) – 05:37 (5x5)     2:0 Галлант (МакКинни, Муртаг) – 08:19 (5x5)     3:0 Муртаг (Муни) – 27:23 (4x4)     3:1 Серкинс (Смитс, Флюгинс) – 32:15 (5x4)     3:2 Смитс (Серкинс, Мурниекс) – 33:04 (5x4)     4:2 Барнетт (Мур) – 35:53 (5x5)     5:2 Муни (Берчайлд) – 52:25 (5x5)     5:3 Флюгинс (Лаугалис, Серкинс) – 55:41 (5x5)     6:3 Поттер (Муни) – 58:41 (en)    

В рамках утешительного раунда сборная Норвегии обыграла сборную Швейцарии за право остаться в элитном дивизионе ЮЧМ.

U18 ЧМ-2025 . Утешительный раунд
01 мая 2025, четверг. 04:00 МСК
Норвегия U18
Окончен
5 : 4
Б
Швейцария U18
1:0 Эриксен (Орам Ольсен, Мааттанен) – 04:46 (5x4)     2:0 Орам Ольсен (Эриксен, Трюгг) – 15:37 (5x5)     2:1 Францина (Эбли, Мунди) – 17:44 (5x5)     3:1 Орам Ольсен (Хьелмос, Коблар) – 23:43 (5x4)     3:2 Шенк (Петер, Эшлиман) – 27:25 (5x5)     3:3 Петер (Шенк, Леман) – 32:04 (5x5)     3:4 Эшлиман (Море, Трокслер) – 43:08 (5x5)     4:4 Киэниг (Эриксен, Орам Ольсен) – 51:16 (5x5)     5:4 Трюгг – 70:00    

Полуфинальные пары ЮЧМ-2025:

Канада U18 — Словакия U18;
США U18 — Швеция U18.

Обе встречи пройдут в ночь со 2 на 3 мая мск.

Отметим, что групповой этап турнира завершился во вторник, 29 апреля. Лидером в группе А стала национальная команда Канады, набравшая 12 очков по итогам четырёх матчей. Первое место в группе B заняла сборная США, на счету которой также 12 очков в четырёх играх турнира.

Календарь плей-офф ЮЧМ-2025
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