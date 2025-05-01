«Серия могла бы быть другой». Вратарь «Вашингтона» Томпсон — о победе над «Монреалем»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон прокомментировал выход столичного клуба во второй раунд плей-офф НХЛ. «Кэпиталз» обыграли «Монреаль Канадиенс» в пятом матче серии первого раунда со счётом 4:1.

«Это огромное дело. Ни одна игра в этой лиге не бывает лёгкой. А когда выходишь в плей-офф, становится ещё сложнее. Честно говоря, я думаю, что любая из этих игр могла бы пойти по-другому сценарию. Серия могла бы быть другой. Снимаю перед соперником шляпу. Это хорошо обученная команда. У них большой потенциал», — цитирует Томпсона пресс-служба клуба.

Во втором раунде плей-офф «Вашингтон» встретится с «Каролиной Харрикейнз».