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«Серия могла бы быть другой». Вратарь «Вашингтона» Томпсон — о победе над «Монреалем»

«Серия могла бы быть другой». Вратарь «Вашингтона» Томпсон — о победе над «Монреалем»
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон прокомментировал выход столичного клуба во второй раунд плей-офф НХЛ. «Кэпиталз» обыграли «Монреаль Канадиенс» в пятом матче серии первого раунда со счётом 4:1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp)     2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15     3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp)     3:1 Хейнеман (Армиа, Капанен) – 42:40     4:1 Дьюхейм (Макмайкл) – 59:34    

«Это огромное дело. Ни одна игра в этой лиге не бывает лёгкой. А когда выходишь в плей-офф, становится ещё сложнее. Честно говоря, я думаю, что любая из этих игр могла бы пойти по-другому сценарию. Серия могла бы быть другой. Снимаю перед соперником шляпу. Это хорошо обученная команда. У них большой потенциал», — цитирует Томпсона пресс-служба клуба.

Во втором раунде плей-офф «Вашингтон» встретится с «Каролиной Харрикейнз».

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