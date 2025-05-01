«Серия могла бы быть другой». Вратарь «Вашингтона» Томпсон — о победе над «Монреалем»
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон прокомментировал выход столичного клуба во второй раунд плей-офф НХЛ. «Кэпиталз» обыграли «Монреаль Канадиенс» в пятом матче серии первого раунда со счётом 4:1.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp) 2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15 3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp) 3:1 Хейнеман (Армиа, Капанен) – 42:40 4:1 Дьюхейм (Макмайкл) – 59:34
«Это огромное дело. Ни одна игра в этой лиге не бывает лёгкой. А когда выходишь в плей-офф, становится ещё сложнее. Честно говоря, я думаю, что любая из этих игр могла бы пойти по-другому сценарию. Серия могла бы быть другой. Снимаю перед соперником шляпу. Это хорошо обученная команда. У них большой потенциал», — цитирует Томпсона пресс-служба клуба.
Во втором раунде плей-офф «Вашингтон» встретится с «Каролиной Харрикейнз».
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