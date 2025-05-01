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Видео рукопожатия Овечкина и Демидова после окончания серии «Вашингтон» — «Монреаль»

Видео рукопожатия Овечкина и Демидова после окончания серии «Вашингтон» — «Монреаль»
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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 (4-1 в серии) и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp)     2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15     3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp)     3:1 Хейнеман (Армиа, Капанен) – 42:40     4:1 Дьюхейм (Макмайкл) – 59:34    

На традиционном рукопожатии игроков команд встретились российские нападающие Иван Демидов и Александр Овечкин. Соотечественники улыбнулись, похлопали друг друга по плечу и перекинулись парой фраз.

Отметим, что Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» по итогам серии с «Монреалем». На счету российского форварда четыре заброшенные шайбы и одна результативная передача в пяти матчах. Демидов отметился двумя передачами.

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