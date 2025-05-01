Видео рукопожатия Овечкина и Демидова после окончания серии «Вашингтон» — «Монреаль»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» со счётом 4:1 (4-1 в серии) и вышел в 1/4 финала Кубка Стэнли, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

На традиционном рукопожатии игроков команд встретились российские нападающие Иван Демидов и Александр Овечкин. Соотечественники улыбнулись, похлопали друг друга по плечу и перекинулись парой фраз.

Отметим, что Овечкин стал лучшим снайпером «Вашингтона» по итогам серии с «Монреалем». На счету российского форварда четыре заброшенные шайбы и одна результативная передача в пяти матчах. Демидов отметился двумя передачами.