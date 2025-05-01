Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 1 мая 2025 года
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Сегодня, 1 мая, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Игра начнётся в 14:00 мск. Счёт в серии — 1-1. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3). В первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев» (3:1), вторая игра осталась за «Локомотивом» (2:1).
Следующие игры в серии плей-офф состоятся 3, 5, 7*, 9* мая.
* при необходимости.
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