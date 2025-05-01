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Расписание матчей Еврохоккейтура на 1 мая 2025 года

Расписание матчей Еврохоккейтура на 1 мая 2025 года
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Сегодня, 1 мая, начнётся чешский этап Еврохоккейтура. В сегодняшний игровой день команды проведут два матча.

В Брно (Чехия) на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоится матч между сборными Финляндии и Чехии. Встреча начнётся в 19:00 мск. В текущем сезоне Евротура финская сборная дважды обыграла чешскую и один раз уступила.

Еврохоккейтур . Чешские игры
01 мая 2025, четверг. 19:00 МСК
Финляндия
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Клотене (Швейцария) на стадионе «Свисс-Арена» состоится матч между сборными Швеции и Швейцарии. Встреча начнётся в 20:45 мск. В текущем сезоне Евротура швейцарская сборная дважды обыграла шведскую и один раз уступила.

Еврохоккейтур . Чешские игры
01 мая 2025, четверг. 20:45 МСК
Швеция
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Календарь Евротура
Турнирная таблица Евротура
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