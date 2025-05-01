Расписание матчей Еврохоккейтура на 1 мая 2025 года

Сегодня, 1 мая, начнётся чешский этап Еврохоккейтура. В сегодняшний игровой день команды проведут два матча.

В Брно (Чехия) на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоится матч между сборными Финляндии и Чехии. Встреча начнётся в 19:00 мск. В текущем сезоне Евротура финская сборная дважды обыграла чешскую и один раз уступила.

Еврохоккейтур . Чешские игры Еврохоккейтур . Чешские игры 01 мая 2025, четверг. 19:00 МСК Финляндия Не начался Чехия Кто победит в основное время? П1 X П2

В Клотене (Швейцария) на стадионе «Свисс-Арена» состоится матч между сборными Швеции и Швейцарии. Встреча начнётся в 20:45 мск. В текущем сезоне Евротура швейцарская сборная дважды обыграла шведскую и один раз уступила.

Еврохоккейтур . Чешские игры Еврохоккейтур . Чешские игры 01 мая 2025, четверг. 20:45 МСК Швеция Не начался Швейцария Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.