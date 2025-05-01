Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил победу в серии над «Монреалем»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил победу в серии над «Монреаль Канадиенс» (4-1) и выход во второй раунд плей-офф. Для Карбери эта серия стала первой победной в карьере НХЛ.

«Это была странная игра, и это можно было почувствовать. Мы плохо начали матч, потеряли шайбу пару раз в некоторых ключевых ситуациях. Потом мы нашли свою игру и забили голы. Сегодня была грандиозная игра в большинстве. Нам нужно было извлечь из этого преимущества выгоду, потому что их вратарь сегодня играл феноменально. Но мы также допустили у ворот несколько очень опасных голевых моментов.

Путь «Монреаля» очень похож на тот, который мы прошли в прошлом году, и было просто впечатляюще наблюдать со стороны, что они сделали во второй половине года с молодой командой. У них, очевидно, есть настоящее и действительно яркое будущее с большим количеством хороших молодых игроков, которые будут иметь долгую, впечатляющую карьеру в Национальной хоккейной лиге. Счёт 4-1 не отражает характер серии. Мы нашли способы выиграть некоторые из этих матчей, но они сражались с нами в каждой из этих игр, так что огромные поздравления сопернику. Марти Сан-Луи проделал феноменальную работу с этой командой», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Во втором раунде плей-офф «Вашингтон» встретится с «Каролиной».