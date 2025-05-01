Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил победу в серии над «Монреалем»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил победу в серии над «Монреалем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил победу в серии над «Монреаль Канадиенс» (4-1) и выход во второй раунд плей-офф. Для Карбери эта серия стала первой победной в карьере НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp)     2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15     3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp)     3:1 Хейнеман (Армиа, Капанен) – 42:40     4:1 Дьюхейм (Макмайкл) – 59:34    

«Это была странная игра, и это можно было почувствовать. Мы плохо начали матч, потеряли шайбу пару раз в некоторых ключевых ситуациях. Потом мы нашли свою игру и забили голы. Сегодня была грандиозная игра в большинстве. Нам нужно было извлечь из этого преимущества выгоду, потому что их вратарь сегодня играл феноменально. Но мы также допустили у ворот несколько очень опасных голевых моментов.

Путь «Монреаля» очень похож на тот, который мы прошли в прошлом году, и было просто впечатляюще наблюдать со стороны, что они сделали во второй половине года с молодой командой. У них, очевидно, есть настоящее и действительно яркое будущее с большим количеством хороших молодых игроков, которые будут иметь долгую, впечатляющую карьеру в Национальной хоккейной лиге. Счёт 4-1 не отражает характер серии. Мы нашли способы выиграть некоторые из этих матчей, но они сражались с нами в каждой из этих игр, так что огромные поздравления сопернику. Марти Сан-Луи проделал феноменальную работу с этой командой», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Во втором раунде плей-офф «Вашингтон» встретится с «Каролиной».

Материалы по теме
Кто, если не он?! Овечкин вновь забил и вывел «Вашингтон» во второй раунд
Видео
Кто, если не он?! Овечкин вновь забил и вывел «Вашингтон» во второй раунд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android