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Казахстан — «Россия 25»: во сколько начало матча «Тура сборной», где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 мая, в Астане состоится первый матч «Тура сборной», в котором сборная Казахстана встретится со сборной «Россия 25». Встреча начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру покажет телеканал «Матч Страна».

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной 01 мая 2025, четверг. 15:00 МСК Казахстан Не начался Россия 25 Кто победит в основное время? П1 X П2

В состав российской сборной вошли представители 10 клубов КХЛ. Средний возраст игроков сборной — 25 лет. Главный тренер — Роман Ротенберг.

Матчи российской сборной на майском туре пройдут с 1 по 9 мая в трёх городах: Астане, Тольятти и Минске.

Полное расписание тура сборной «Россия 25»:

Астана

1 мая, 15:00* Казахстан — Россия

2 мая, 14:00. Россия — Беларусь

Тольятти

5 мая, 17:00. Россия — Беларусь

6 мая, 18:00. Россия — Беларусь

Минск

9 мая, 19:30. Беларусь — Россия.

* время матчей московское