Казахстан — «Россия 25»: во сколько начало матча «Тура сборной», где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 мая, в Астане состоится первый матч «Тура сборной», в котором сборная Казахстана встретится со сборной «Россия 25». Встреча начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игру покажет телеканал «Матч Страна».
В состав российской сборной вошли представители 10 клубов КХЛ. Средний возраст игроков сборной — 25 лет. Главный тренер — Роман Ротенберг.
Матчи российской сборной на майском туре пройдут с 1 по 9 мая в трёх городах: Астане, Тольятти и Минске.
Полное расписание тура сборной «Россия 25»:
Астана
1 мая, 15:00* Казахстан — Россия
2 мая, 14:00. Россия — Беларусь
Тольятти
5 мая, 17:00. Россия — Беларусь
6 мая, 18:00. Россия — Беларусь
Минск
9 мая, 19:30. Беларусь — Россия.
* время матчей московское