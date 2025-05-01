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Главный тренер «Монреаля» подвёл итоги сезона в исполнении канадского клуба

Главный тренер «Монреаля» подвёл итоги сезона в исполнении канадского клуба
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Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз». Канадский клуб проиграл в пяти матчах и завершил сезон.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp)     2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15     3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp)     3:1 Хейнеман (Армиа, Капанен) – 42:40     4:1 Дьюхейм (Макмайкл) – 59:34    

«В последние пару лет мы развивались и учились тому, как мы будем играть вместе. А в этом году происходит переход к обучению тому, как побеждать в плей-офф. Потребовалось несколько неудач, чтобы действительно немного это понять, но была полная самоотдача со стороны ребят в команде, особенно нашей молодёжи. Также нам хорошо помогли ветераны в этой команде», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.

Напомним, «Монреаль» гарантировал себе участие в плей-офф лишь в последнем матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (4:2).

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