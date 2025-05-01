Главный тренер «Монреаля» подвёл итоги сезона в исполнении канадского клуба

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз». Канадский клуб проиграл в пяти матчах и завершил сезон.

«В последние пару лет мы развивались и учились тому, как мы будем играть вместе. А в этом году происходит переход к обучению тому, как побеждать в плей-офф. Потребовалось несколько неудач, чтобы действительно немного это понять, но была полная самоотдача со стороны ребят в команде, особенно нашей молодёжи. Также нам хорошо помогли ветераны в этой команде», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.

Напомним, «Монреаль» гарантировал себе участие в плей-офф лишь в последнем матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (4:2).