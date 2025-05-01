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«Торпедо» назвало имя исполняющего обязанности генерального директора клуба

«Торпедо» назвало имя исполняющего обязанности генерального директора клуба
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Хоккейный клуб «Торпедо» сообщил, что с 1 мая 2025 года обязанности генерального директора будет исполнять генеральный менеджер Евгений Забуга. Ранее в связи с завершением срока контракта пост генерального директора покинул Александр Харламов.

38-летний Забуга более 10 лет работал в системе омского «Авангарда», где прошёл путь от адвоката-представителя в спортивно-правовых спорах до спортивного директора и генерального менеджера клуба. В годы его работы «Авангард» добивался значимых успехов, включая завоевание Кубка Гагарина, выходы в финал конференции и финал чемпионата.

Напомним, 4 апреля «Торпедо» объявило об уходе главного тренера команды Игоря Ларионова. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда дошла до первого раунда плей-офф КХЛ, где в четырёх матчах уступила ярославскому «Локомотиву».

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