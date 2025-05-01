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Казахстан — «Россия 25»: онлайн-трансляция матча «Тура сборной» начнётся в 15:00 мск

Казахстан — «Россия 25»: онлайн-трансляция матча «Тура сборной» начнётся в 15:00 мск
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Сегодня, 1 мая, в Астане состоится первый матч «Тура сборной», в котором сборная Казахстана встретится со сборной «Россия 25». Встреча начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
01 мая 2025, четверг. 15:00 МСК
Казахстан
Не начался
Россия 25
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В состав российской сборной вошли представители 10 клубов КХЛ. Средний возраст игроков сборной — 25 лет. Главный тренер — Роман Ротенберг.

Матчи российской сборной на майском туре пройдут с 1 по 9 мая в трёх городах: Астане, Тольятти и Минске.

Полное расписание тура сборной «Россия 25»:

Астана
1 мая, 15:00*. Казахстан — Россия
2 мая, 14:00. Россия — Беларусь

Тольятти
5 мая, 17:00. Россия — Беларусь
6 мая, 18:00. Россия — Беларусь

Минск
9 мая, 19:30. Беларусь — Россия.

* время матчей московское

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