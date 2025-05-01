Форвард «Вашингтона» Строум высказался о сопернике по второму раунду плей-офф НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум высказался о предстоящем сопернике по второму раунду плей-офф НХЛ «Каролине Харрикейнз».

«Все знают, как они играют. Они забрасывают много шайб и не дают вам много времени в зоне атаки. Нам нужно будет найти способ бороться с этим. Это отличная команда. В этом году у нас было несколько довольно хороших игр с ними, несколько силовых матчей, поэтому я ожидаю немного больше того, что мы видели в этой серии: ещё более силовой хоккей. Но будет очень важно контролировать шайбу», — цитирует Строума пресс-служба клуба.

В первом раунде Кубка Стэнли «Каролина» в пяти матчах обыграла «Нью-Джерси», «Вашингтон» в пяти матчах оказался сильнее «Монреаля».