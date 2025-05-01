Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: составы команд на 3-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: составы команд на 3-й матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 мая, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Игра начнётся в 14:00 мск. Счёт в серии 1-1. Стали известны составы команд на матч.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что в составе «Салавата Юлаева» отсутствуют два легионера — нападающие Джош Ливо и Нэйтан Тодд.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3). В первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев» (3:1), вторая игра осталась за «Локомотивом» (2:1).

Следующие игры в серии плей-офф состоятся 3, 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.

Материалы по теме
Настоящий вратарь-бомбардир. Голкипер «Салавата» установил уникальный рекорд в КХЛ!
Настоящий вратарь-бомбардир. Голкипер «Салавата» установил уникальный рекорд в КХЛ!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android