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«Ничего не потеряно, у нас есть опыт». Форвард «Динамо» — о 0-2 в серии с «Трактором»

«Ничего не потеряно, у нас есть опыт». Форвард «Динамо» — о 0-2 в серии с «Трактором»
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Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко оценил ситуацию в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Трактором». Бело-голубые проиграли первые два матча серии в Челябинске и уступают со счётом 0-2.

— В чём сложность игры с «Трактором»? Уступаете им в плей-офф шестой раз подряд.
— Примерно равная игра получается. Просто где-то не хватает везения. Сейчас выходит так, что выигрывает тот, кто больше забивает.

— В серии с «Ак Барсом» тоже проигрывали 0:2. Есть в этом что-то похожее?
— Да, по картинке всё похоже. Ничего не потеряно. Едем домой, на свою площадку. Наша поляна будет меньше, к тому же болельщики будут нас поддерживать.

— Опыт отыгрыша с 0:2 в серии держите в уме? Его можно эффективно использовать?
— Да, конечно. Главное — выйти выиграть серию и пройти дальше. У нас есть в этом опыт, будем всё для этого делать. На следующую игру будем выходить заряженными на победу, — цитирует Ильенко пресс-служба клуба.

Третий матч серии пройдёт в Москве 2 мая.

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