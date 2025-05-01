Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 1 мая
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Сегодня, 1 мая, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 19-й тур
01 мая 2025, четверг. 10:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Авангард
Омск
1:0 Хмелевски (Щитов) – 00:36 (3x3) 2:0 Сулейманов – 01:01 (3x3) 3:0 Гареев (Брагинский) – 01:32 (3x3) 4:0 Щитов (Гареев) – 05:25 (3x3) 4:1 Лямин – 13:30 (3x3) 4:2 Рыбин (Лямин) – 15:27 (3x3) 5:2 Щитов (Шайхутдинов) – 20:47 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 19-й тур
01 мая 2025, четверг. 10:55 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
8 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Шмелёв – 02:11 1:1 Сулейманов (Гареев) – 03:59 (3x3) 1:2 Марченков – 04:40 (3x3) 2:2 Хмелевски (Щитов) – 06:38 (3x3) 2:3 Олейников (Чурляев) – 08:42 (3x3) 2:4 Олейников (Шмелёв) – 11:20 (3x3) 3:4 Голованов (Щитов) – 14:35 (3x3) 4:4 Крикунов – 16:35 5:4 Гареев – 18:02 6:4 Хмелевски (Хамматов) – 19:09 (3x3) 7:4 Шайхутдинов (Гареев) – 20:08 (3x3) 8:4 Гареев (Щитов) – 20:56 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 19-й тур
01 мая 2025, четверг. 11:50 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 7
Авангард
Омск
0:1 Гусынин (Калашников) – 00:25 (3x3) 1:1 Корчагин (Касенов) – 01:27 (3x3) 1:2 Сторчак – 03:14 2:2 Данияр (Корчагин) – 05:37 (3x3) 2:3 Сторчак – 05:52 2:4 Рыбин (Лямин) – 06:35 (3x3) 2:5 Калашников (Фиськов) – 07:25 (3x3) 2:6 Фиськов – 11:58 (3x3) 2:7 Макаров (Сторчак) – 15:20 (3x3) 3:7 Китаров – 17:16 4:7 Касенов – 19:35
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 19-й тур
01 мая 2025, четверг. 12:45 МСК
Барыс
Астана
Окончен
7 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Китаров (Рахманов) – 02:26 (3x3) 1:1 Шмелёв (Варфоломеев) – 02:37 (3x3) 1:2 Варфоломеев (Шмелёв) – 02:50 (3x3) 1:3 Полукаров – 03:22 (3x3) 2:3 Рахманов (Макеев) – 06:18 (3x3) 2:4 Шмелёв – 07:34 2:5 Марченков (Олейников) – 08:18 (3x3) 2:6 Олейников (Шмелёв) – 12:25 (3x3) 3:6 Рахманов (Макеев) – 14:30 (3x3) 4:6 Александров (Касенов) – 15:03 (3x3) 5:6 Данияр (Макеев) – 17:47 (3x3) 6:6 Касенов (Корчагин) – 19:17 (3x3) 7:6 Данияр (Рахманов) – 20:33 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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