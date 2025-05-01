Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Тампа-Бэй» высказался о поражении в серии первого раунда с «Флоридой»

Главный тренер «Тампа-Бэй» высказался о поражении в серии первого раунда с «Флоридой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о поражении в серии первого раунда плей-офф с «Флоридой Пантерз» в пяти матчах.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Гонсалвес (Гленденинг, Хедман) – 02:33     1:1 Вераге (Ткачук, Райнхарт) – 05:21 (pp)     1:2 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 10:06     2:2 Пол (Гики) – 12:16     2:3 Барков (Форслинг, Луостаринен) – 20:52     3:3 Гюнцель (Хедман) – 29:57 (pp)     3:4 Беннетт (Лунделль, Луостаринен) – 35:13     3:5 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 53:02     3:6 Райнхарт – 55:36    

«У них не просто средняя, а исключительная команда. Я думаю, что их становление началось два года назад, когда они вытащили серию с «Бостоном» с 1-3. Если бы они не выиграли эту серию, кто знает, что произошло бы с этой командой. Они вернулись, победили, и у них появилось хорошее представление о том, как побеждать в плей-офф, потому что это то, чему нужно учиться, и это искусство.

В последнее время появилось всего несколько команд, которые действительно знают, как постоянно побеждать в плей-офф. Мы были одной из них, а теперь они одни из них. Жаль, что нам пришлось столкнуться с ними уже в первом раунде. Неважно, с каким счётом они обыграли нас в серии, для меня это не имеет значения. Они нас обыграли», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Жуткий провал «Тампы». Чемпион НХЛ идёт дальше, а Кучеров не забивает в плей-офф два года
Жуткий провал «Тампы». Чемпион НХЛ идёт дальше, а Кучеров не забивает в плей-офф два года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android