Главный тренер «Тампа-Бэй» высказался о поражении в серии первого раунда с «Флоридой»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о поражении в серии первого раунда плей-офф с «Флоридой Пантерз» в пяти матчах.

«У них не просто средняя, а исключительная команда. Я думаю, что их становление началось два года назад, когда они вытащили серию с «Бостоном» с 1-3. Если бы они не выиграли эту серию, кто знает, что произошло бы с этой командой. Они вернулись, победили, и у них появилось хорошее представление о том, как побеждать в плей-офф, потому что это то, чему нужно учиться, и это искусство.

В последнее время появилось всего несколько команд, которые действительно знают, как постоянно побеждать в плей-офф. Мы были одной из них, а теперь они одни из них. Жаль, что нам пришлось столкнуться с ними уже в первом раунде. Неважно, с каким счётом они обыграли нас в серии, для меня это не имеет значения. Они нас обыграли», — цитирует Купера пресс-служба клуба.