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Маршан отметил заслугу Бобровского в победе в решающем пятом матче серии с «Тампа-Бэй»

Маршан отметил заслугу Бобровского в победе в решающем пятом матче серии с «Тампа-Бэй»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан прокомментировал победу в серии первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и отметил игру российского вратаря Сергея Бобровского в пятом матче серии.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Гонсалвес (Гленденинг, Хедман) – 02:33     1:1 Вераге (Ткачук, Райнхарт) – 05:21 (pp)     1:2 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 10:06     2:2 Пол (Гики) – 12:16     2:3 Барков (Форслинг, Луостаринен) – 20:52     3:3 Гюнцель (Хедман) – 29:57 (pp)     3:4 Беннетт (Лунделль, Луостаринен) – 35:13     3:5 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 53:02     3:6 Райнхарт – 55:36    

«Мы не слишком зацикливались на концовке регулярного сезона. Мы все через это проходили раньше, и, как только начинается плей-офф, это совершенно другие ощущения, совершенно другой уровень интенсивности. Парни гораздо сильнее концентрируются, чем в конце регулярного сезона. Особенно в этой команде, которая выходила в финал последние два года и выигрывала Кубок Стэнли. Иногда, когда вы уже знаете, что вы в плей-офф, регулярка просто доигрывается.

Парни отлично поработали сегодня. Даже когда мы забили быструю шайбу, мы не сидели сложа руки. Мы продолжали давить и становиться лучше по ходу игры. Очевидно, что Боб несколько раз великолепно проявил себя, чтобы удержать нас в игре в нужные моменты. Да, это было здорово», — цитирует Маршана пресс-служба клуба.

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