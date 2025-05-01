Маршан отметил заслугу Бобровского в победе в решающем пятом матче серии с «Тампа-Бэй»

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан прокомментировал победу в серии первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и отметил игру российского вратаря Сергея Бобровского в пятом матче серии.

«Мы не слишком зацикливались на концовке регулярного сезона. Мы все через это проходили раньше, и, как только начинается плей-офф, это совершенно другие ощущения, совершенно другой уровень интенсивности. Парни гораздо сильнее концентрируются, чем в конце регулярного сезона. Особенно в этой команде, которая выходила в финал последние два года и выигрывала Кубок Стэнли. Иногда, когда вы уже знаете, что вы в плей-офф, регулярка просто доигрывается.

Парни отлично поработали сегодня. Даже когда мы забили быструю шайбу, мы не сидели сложа руки. Мы продолжали давить и становиться лучше по ходу игры. Очевидно, что Боб несколько раз великолепно проявил себя, чтобы удержать нас в игре в нужные моменты. Да, это было здорово», — цитирует Маршана пресс-служба клуба.