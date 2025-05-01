Морис: «Тампа» и «Флорида» — принципиальные соперники и претенденты на Кубок Стэнли

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил победу в серии первого раунда плей-офф над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пяти матчах.

«Две команды в самом расцвете сил, очень конкурентоспособные игроки. «Тампа» ещё недавно добивались успеха. Они хотели взять реванш за поражение в прошлом плей-офф. Мы принципиальные соперники, но мы также находимся на одном уровне, являясь реальными претендентами на Кубок Стэнли», — приводит слова Мориса пресс-служба «Пантерз».

Во втором раунде Кубка Стэнли «Флорида» встретится с победителем пары «Торонто» — «Оттава». Напомним, «Пантерз» являются действующими чемпионами.