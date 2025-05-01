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Морис: «Тампа» и «Флорида» — принципиальные соперники и претенденты на Кубок Стэнли

Морис: «Тампа» и «Флорида» — принципиальные соперники и претенденты на Кубок Стэнли
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил победу в серии первого раунда плей-офф над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пяти матчах.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Гонсалвес (Гленденинг, Хедман) – 02:33     1:1 Вераге (Ткачук, Райнхарт) – 05:21 (pp)     1:2 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 10:06     2:2 Пол (Гики) – 12:16     2:3 Барков (Форслинг, Луостаринен) – 20:52     3:3 Гюнцель (Хедман) – 29:57 (pp)     3:4 Беннетт (Лунделль, Луостаринен) – 35:13     3:5 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 53:02     3:6 Райнхарт – 55:36    

«Две команды в самом расцвете сил, очень конкурентоспособные игроки. «Тампа» ещё недавно добивались успеха. Они хотели взять реванш за поражение в прошлом плей-офф. Мы принципиальные соперники, но мы также находимся на одном уровне, являясь реальными претендентами на Кубок Стэнли», — приводит слова Мориса пресс-служба «Пантерз».

Во втором раунде Кубка Стэнли «Флорида» встретится с победителем пары «Торонто» — «Оттава». Напомним, «Пантерз» являются действующими чемпионами.

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