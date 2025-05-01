Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Казахстан — «Россия 25»: составы команд на матч «Тура сборной» в Астане

Сегодня, 1 мая, в Астане состоится первый матч «Тура сборной», в котором сборная Казахстана встретится со сборной «Россия 25». Встреча начнётся в 15:00 мск. Стали известны составы команд на матч.

В состав российской сборной вошли представители 10 клубов КХЛ. Средний возраст игроков сборной — 25 лет. Главный тренер — Роман Ротенберг.

Сборная «Россия 25»:

Фото: ФХР

Сборная Казахстана:

вратари: Кудрявцев (Амирбеков);

Михайлис (С) – Шестаков – Колесников, Орехов(А) – Метальников;

Панюков – Лихотников – Асетов, Бекетаев – Данияр;

Рымарев – Омирбеков – Савицкий, Михайлов – Гайтамиров (А);

Кайыржан – Мухаметов – Муратов, Бреус – Волков.

Матчи российской сборной на майском туре пройдут с 1 по 9 мая в трёх городах: Астане, Тольятти и Минске.