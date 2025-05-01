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Карбери — об Овечкине: его игра по сравнению с прошлым плей-офф — это небо и земля

Карбери — об Овечкине: его игра по сравнению с прошлым плей-офф — это небо и земля
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру российского нападающего Александра Овечкина в серии первого раунда плей-офф с «Монреаль Канадиенс» (4-1). Россиянин стал лучшим снайпером команды, забросив четыре шайбы за пять матчей.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Овечкин (Строум) – 09:12 (pp)     2:0 Чикран (Дюбуа, Уилсон) – 11:15     3:0 Уилсон (Карлсон, Строум) – 36:59 (pp)     3:1 Хейнеман (Армиа, Капанен) – 42:40     4:1 Дьюхейм (Макмайкл) – 59:34    

«То, что он побил рекорд по голам в НХЛ, а затем смог перезагрузиться и теперь заявляет, что победа в Кубке Стэнли значит для него больше, чем рекорд, само по себе удивительно. Его игра в этом плей-офф по сравнению с прошлым сезоном — это небо и земля. При этом он стал на год старше, ему 39 лет, и это полностью его заслуга. Он просто продолжает делать вещи, которые вы не можете уложить в голове в этом виде спорта, в этой лиге. Он делает это в самое трудное время сезона», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

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