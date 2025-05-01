Карбери — об Овечкине: его игра по сравнению с прошлым плей-офф — это небо и земля

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру российского нападающего Александра Овечкина в серии первого раунда плей-офф с «Монреаль Канадиенс» (4-1). Россиянин стал лучшим снайпером команды, забросив четыре шайбы за пять матчей.

«То, что он побил рекорд по голам в НХЛ, а затем смог перезагрузиться и теперь заявляет, что победа в Кубке Стэнли значит для него больше, чем рекорд, само по себе удивительно. Его игра в этом плей-офф по сравнению с прошлым сезоном — это небо и земля. При этом он стал на год старше, ему 39 лет, и это полностью его заслуга. Он просто продолжает делать вещи, которые вы не можете уложить в голове в этом виде спорта, в этой лиге. Он делает это в самое трудное время сезона», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.