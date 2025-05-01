«Спартак» повторно обыграл «Чайку» в Нижнем Новгороде и повёл 3-1 в серии 1/2 плей-офф МХЛ
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В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местная «Чайка» принимала «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Спартака».
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
01 мая 2025, четверг. 13:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
МХК Спартак
Москва
0:1 Рябов (Варюшкин, Марышев) – 02:07 (5x4) 0:2 Варюшкин (Рябов, Марышев) – 15:10 (5x5) 1:2 Пугачёв (Фёдоров, Ипатов) – 21:14 (4x4)
Форварды «Спартака» Иван Рябов и Егор Варюшкин каждый отметились голом и результативной передачей. Единственную шайбу «Чайки» забросил Глеб Пугачёв.
Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед. Пятая встреча серии состоится в Москве 4 мая.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
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