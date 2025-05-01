«Спартак» повторно обыграл «Чайку» в Нижнем Новгороде и повёл 3-1 в серии 1/2 плей-офф МХЛ

В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местная «Чайка» принимала «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Спартака».

Форварды «Спартака» Иван Рябов и Егор Варюшкин каждый отметились голом и результативной передачей. Единственную шайбу «Чайки» забросил Глеб Пугачёв.

Полуфинальные серии плей-офф проходят до четырёх побед. Пятая встреча серии состоится в Москве 4 мая.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.