Самсонов: Кучеров провёл феноменальный сезон и доказал, что является одним из лучших в НХЛ

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов отметил, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл феноменальный сезон. Россиянин был включён в тройку номинантов на «Тед Линдсэй Эворд». «Молнии» проиграли «Флориде» в серии первого раунда плей-офф в пяти матчах.

«Не думаю, что это поражение повлияет на шансы Никиты получить этот приз. Он провёл очередной феноменальный сезон, был огромной частью этого поступательного движения, во многом из-за него команда попала в плей-офф. Он провёл феноменальный сезон и доказал, что является одним из лучших плеймейкеров в истории НХЛ», – цитирует Самсонова ТАСС.

Кучеров второй сезон подряд не забивает голы в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2024/2025 Кучеров стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром, на счету российского форварда 121 очко (37+84) в 78 матчах.