Форварда «Салавата» Хохрякова унесли со льда на носилках после силового от Черепанова

Сегодня, 1 мая, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.

На девятой минуте третьего периода защитник «Локомотива» Никита Черепанов провёл силовой приём на форварде хозяев Петре Хохрякове, который сильно ударился о борт. После эпизода игроку уфимского клуба потребовалась медицинская помощь и носилки. Судьи после просмотра выписали Черепанову 5+20.

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