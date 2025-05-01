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Форварда «Салавата» Хохрякова унесли со льда на носилках после силового от Черепанова

Форварда «Салавата» Хохрякова унесли со льда на носилках после силового от Черепанова
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Сегодня, 1 мая, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Береглазов (Берёзкин, Каюмов) – 06:46 (5x4)     1:1 Ефремов (Горшков, Чёрный) – 23:30 (5x5)     1:2 Кирьянов – 32:46 (5x5)     1:3 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 39:25 (5x5)     2:3 Хмелевски (Цулыгин, Ремпал) – 53:12 (5x5)     2:4 Берёзкин (Шалунов, Николаев) – 58:10 (en)    

На девятой минуте третьего периода защитник «Локомотива» Никита Черепанов провёл силовой приём на форварде хозяев Петре Хохрякове, который сильно ударился о борт. После эпизода игроку уфимского клуба потребовалась медицинская помощь и носилки. Судьи после просмотра выписали Черепанову 5+20.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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