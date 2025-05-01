«Пускай они сами разбираются». Фетисов — о взаимоотношениях Овечкина и Свечникова

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от противостояния российских игроков Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» и Андрея Свечникова из «Каролины Харрикейнз» в серии Кубка Стэнли.

«Между ними есть всякие разные истории, в том числе и история с дракой Овечкина с [Андреем] Свечниковым. Поэтому пускай они сами разбираются. Я буду болеть за Александра. Это хоккей, это эмоции. Надеемся, что ничего грязного не произойдёт», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В 2019 году Овечкин в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли подрался с форвардом «Каролины» Свечниковым, который по итогам противостояния смог покинуть площадку только при помощи одноклубников.