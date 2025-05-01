Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд разобрал спорный эпизод с отменой гола «Салавата Юлаева» в матче с «Локомотивом»

Вайсфельд разобрал спорный эпизод с отменой гола «Салавата Юлаева» в матче с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд разобрал спорный эпизод с отменой гола «Салавата Юлаева» в конце третьего периода матча серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:4, 1-2). Напомним, за две с половиной минуты до конца третьего периода уфимский клуб сумел сравнять счёт, но арбитры встречи отменили взятие ворот «Локомотива», так как форвард «Салавата Юлаева» Денис Ян нарушил правила на пятаке, сыграв высоко поднятой клюшкой. В итоге форвард хозяев получил двойной малый штраф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Береглазов (Берёзкин, Каюмов) – 06:46 (5x4)     1:1 Ефремов (Горшков, Чёрный) – 23:30 (5x5)     1:2 Кирьянов – 32:46 (5x5)     1:3 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 39:25 (5x5)     2:3 Хмелевски (Цулыгин, Ремпал) – 53:12 (5x5)     2:4 Берёзкин (Шалунов, Николаев) – 58:10 (en)    

«Как по мне, здесь есть два момента, в силу которых гол «Салавата Юлаева» надо засчитывать: во-первых, Иванов сам поднимал клюшку Яна, а во-вторых, Ян бил по шайбе. Насколько мне известно, если игрок сперва бьёт по шайбе, а потом попадает высоко поднятой клюшкой по сопернику, то это не считается нарушением, согласно рекомендациям. Но я не знаю, какие аргументы были у судей и чем они руководствовались в данном эпизоде», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Материалы по теме
Видео
Судьи отменили гол «Салавата» в конце третьего периода из-за нарушения правил на пятаке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android