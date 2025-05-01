Вайсфельд разобрал спорный эпизод с отменой гола «Салавата Юлаева» в матче с «Локомотивом»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд разобрал спорный эпизод с отменой гола «Салавата Юлаева» в конце третьего периода матча серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:4, 1-2). Напомним, за две с половиной минуты до конца третьего периода уфимский клуб сумел сравнять счёт, но арбитры встречи отменили взятие ворот «Локомотива», так как форвард «Салавата Юлаева» Денис Ян нарушил правила на пятаке, сыграв высоко поднятой клюшкой. В итоге форвард хозяев получил двойной малый штраф.

«Как по мне, здесь есть два момента, в силу которых гол «Салавата Юлаева» надо засчитывать: во-первых, Иванов сам поднимал клюшку Яна, а во-вторых, Ян бил по шайбе. Насколько мне известно, если игрок сперва бьёт по шайбе, а потом попадает высоко поднятой клюшкой по сопернику, то это не считается нарушением, согласно рекомендациям. Но я не знаю, какие аргументы были у судей и чем они руководствовались в данном эпизоде», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.