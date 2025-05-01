«Россия 25» уверенно победила команду Казахстана в рамках «Тура сборной»
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Сегодня, 1 мая, в Астане состоялся первый матч «Тура сборной», в котором сборная Казахстана встречалась со командой «Россия 25». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
01 мая 2025, четверг. 15:00 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 4
Россия 25
0:1 Аймурзин (Исхаков) – 11:37 (5x5) 0:2 Саморуков (Соркин, Исхаков) – 17:33 (5x5) 0:3 Хайруллин (Воробьёв) – 25:54 (5x5) 0:4 Воробьёв (Аймурзин) – 28:52 (5x5) 1:4 Асетов (Лихотников, Гайтамиров) – 46:15 (5x5)
На 12-й минуте первого периода Данил Аймурзин с передачи Руслана Исхакова открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Дмитрий Саморуков с передач Максима Соркина и Руслана Исхакова удвоил преимущество «России 25».
На шестой минуте второго периода Марат Хайруллин с передачи Михаила Воробьёва сделал счёт 3:0. Спустя три минуты Михаил Воробьёв с передачи Данила Аймурзина довёл счёт до крупного.
На седьмой минуте третьего периода Алихан Асетов с передач Артёма Лихотникова и Тамирлана Гайтамирова забил единственную шайбу хозяев в игре.
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