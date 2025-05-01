«Россия 25» уверенно победила команду Казахстана в рамках «Тура сборной»

Сегодня, 1 мая, в Астане состоялся первый матч «Тура сборной», в котором сборная Казахстана встречалась со командой «Россия 25». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 12-й минуте первого периода Данил Аймурзин с передачи Руслана Исхакова открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Дмитрий Саморуков с передач Максима Соркина и Руслана Исхакова удвоил преимущество «России 25».

На шестой минуте второго периода Марат Хайруллин с передачи Михаила Воробьёва сделал счёт 3:0. Спустя три минуты Михаил Воробьёв с передачи Данила Аймурзина довёл счёт до крупного.

На седьмой минуте третьего периода Алихан Асетов с передач Артёма Лихотникова и Тамирлана Гайтамирова забил единственную шайбу хозяев в игре.