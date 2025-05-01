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Главный тренер «Локомотива»: Ремпал показал «знак Знарка», КХЛ должна это рассмотреть

Главный тренер «Локомотива»: Ремпал показал «знак Знарка», КХЛ должна это рассмотреть
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о поведении нападающего «Салавата Юлаева» Шелдона Ремпала в матче серии Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Береглазов (Берёзкин, Каюмов) – 06:46 (5x4)     1:1 Ефремов (Горшков, Чёрный) – 23:30 (5x5)     1:2 Кирьянов – 32:46 (5x5)     1:3 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 39:25 (5x5)     2:3 Хмелевски (Цулыгин, Ремпал) – 53:12 (5x5)     2:4 Берёзкин (Шалунов, Николаев) – 58:10 (en)    
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«Ремпал показал «знак Знарка», потому, думаю, КХЛ должна это рассмотреть», — заявил Никитин на послематчевом интервью.

Олег Знарок — бывший главный тренер сборной России. В полуфинале ЧМ-2014 он в словесной перепалке с тренером сборной Швеции провёл пальцем по горлу.

Напомним, в Уфе прошёл третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Локомотива».

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