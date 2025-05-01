«Сегодня было безобразие». Гендиректор «Салавата» — об игре с «Локомотивом»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о третьей игре в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:4, 1-2).

«Сегодня было безобразие. Мы держим строй», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

Напомним, за две с половиной минуты до конца третьего периода уфимский клуб сумел сравнять счёт, но арбитры встречи отменили взятие ворот «Локомотива», так как форвард «Салавата Юлаева» Денис Ян нарушил правила на пятаке, сыграв высоко поднятой клюшкой. В итоге форвард хозяев получил двойной малый штраф.

Следующие матчи в серии плей-офф состоятся 3, 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.