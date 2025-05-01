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«Сегодня было безобразие». Гендиректор «Салавата» — об игре с «Локомотивом»

«Сегодня было безобразие». Гендиректор «Салавата» — об игре с «Локомотивом»
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о третьей игре в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:4, 1-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Береглазов (Берёзкин, Каюмов) – 06:46 (5x4)     1:1 Ефремов (Горшков, Чёрный) – 23:30 (5x5)     1:2 Кирьянов – 32:46 (5x5)     1:3 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 39:25 (5x5)     2:3 Хмелевски (Цулыгин, Ремпал) – 53:12 (5x5)     2:4 Берёзкин (Шалунов, Николаев) – 58:10 (en)    

«Сегодня было безобразие. Мы держим строй», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

Напомним, за две с половиной минуты до конца третьего периода уфимский клуб сумел сравнять счёт, но арбитры встречи отменили взятие ворот «Локомотива», так как форвард «Салавата Юлаева» Денис Ян нарушил правила на пятаке, сыграв высоко поднятой клюшкой. В итоге форвард хозяев получил двойной малый штраф.

Следующие матчи в серии плей-офф состоятся 3, 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.

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