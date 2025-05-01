Главный тренер «Салавата»: горжусь командой, 28 панфиловцев ещё держат оборону

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итог встречи серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:4, 1-2).

— Я считаю, что мы провели хороший матч. Мы скорректировали игру во втором периоде, организовали гол и сравняли. Дальше «Локомотив» повёл, но мне понравилось, как команда проявила себя, когда надо было отыгрываться. Я доволен и горжусь ребятами. Не хочу, чтобы были заголовки, будто Козлов винит кого-то. Я горжусь командой и тем, как ребята действовали. 28 панфиловцев ещё держат оборону.

— Что с Джошем Ливо?

— У него повреждение, которое он получил в предыдущем матче.

— Стоит ожидать Нэйтана Тодда?

— Он не готов играть в следующем матче.

— Почему решились снять вратаря в конце третьего периода, когда играли в большинстве?

— Мы посчитали, что «6 на 4» — это больше шансов, поэтому приняли такое решение.

— Против «Локомотива» надо много терпеть, но у «Салавата» многое получается, когда команда держит свой темп.

— Когда мы можем идти в давление, мы идём. Но «Локомотив» — такая команда, которая хорошо играет в обороне.

— У вас укрепилось понимание, что с нынешним составом можно обыгрывать «Локомотив»?

— Мы в таком стиле действовали весь сезон, за один день ничего не поменяешь. Будем стараться выиграть следующий матч, готовимся к нему, — цитирует Козлова сайт «Салавата».