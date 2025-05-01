Виктор Козлов рассказал о состоянии Хохрякова, которого унесли со льда на носилках

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о состоянии нападающего Петра Хохрякова, которого унесли со льда на носилках после силового приёма Никиты Черепанова.

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— Как состояние Петра Хохрякова?

— Переживали, что микротравма с головой, но всё в порядке с этим. Он проходит МРТ, конечности все двигаются. Надеемся, что всё будет хорошо.

— Оцените момент с силовым приёмом Черепанова?

— Не думаю, что он делал умышлено, но выглядело немного опасно, — цитирует Козлова сайт «Салавата».

В Уфе прошёл третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Локомотива».