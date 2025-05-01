«Ужасный удар, желаю ему здоровья». Хмелевски — о травме форварда «Салавата» Хохрякова

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал итоги третьего матча третьего раунда плей-офф КХЛ с «Локомотива» (2:4, 1-2) и высказался о травме одноклубника Петра Хохрякова.

— Мы отлично сегодня провели матч, переиграли соперника. Несколько неудачных отскоков сегодня, из-за этого не выиграли.

— Несколько вещей, которые нужно делать правильнее всего против «Локомотива»?

— Я думаю, у нас был лучший второй период, просто не хватило концентрации два раза, и они нас наказали.

— Как атмосфера на матче? Серия переехала в Уфу.

— Атмосфера отличная, но забрали эмоции на последних минутах, это жалко.

— Насколько травма Петра Хохрякова завела и сплотила команду?

— Ужасный удар, желаю ему здоровья. Буду молиться, чтобы было всё хорошо. Он отличный игрок и замечательный человек.

— Не кажется вам, что нужно заходить в чужую зону через пас и с контролем?

— У нас есть тренерский план, который мы выполнили хорошо. У нас были моменты, много моментов во всей серии. Нам удалось сравнять, но…

— Вы сказали, что не хватило удачи. Что в этом плане нужно сделать?

— Отскоки всегда бывают. Когда мы делаем свою работу, фарт сам приходит. Будем настраиваться на следующую игру, — цитирует Хмелевски сайт «Салавата Юлаева».