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«Ужасный удар, желаю ему здоровья». Хмелевски — о травме форварда «Салавата» Хохрякова

«Ужасный удар, желаю ему здоровья». Хмелевски — о травме форварда «Салавата» Хохрякова
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал итоги третьего матча третьего раунда плей-офф КХЛ с «Локомотива» (2:4, 1-2) и высказался о травме одноклубника Петра Хохрякова.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Береглазов (Берёзкин, Каюмов) – 06:46 (5x4)     1:1 Ефремов (Горшков, Чёрный) – 23:30 (5x5)     1:2 Кирьянов – 32:46 (5x5)     1:3 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 39:25 (5x5)     2:3 Хмелевски (Цулыгин, Ремпал) – 53:12 (5x5)     2:4 Берёзкин (Шалунов, Николаев) – 58:10 (en)    

— Мы отлично сегодня провели матч, переиграли соперника. Несколько неудачных отскоков сегодня, из-за этого не выиграли.

— Несколько вещей, которые нужно делать правильнее всего против «Локомотива»?
— Я думаю, у нас был лучший второй период, просто не хватило концентрации два раза, и они нас наказали.

— Как атмосфера на матче? Серия переехала в Уфу.
— Атмосфера отличная, но забрали эмоции на последних минутах, это жалко.

— Насколько травма Петра Хохрякова завела и сплотила команду?
— Ужасный удар, желаю ему здоровья. Буду молиться, чтобы было всё хорошо. Он отличный игрок и замечательный человек.

— Не кажется вам, что нужно заходить в чужую зону через пас и с контролем?
— У нас есть тренерский план, который мы выполнили хорошо. У нас были моменты, много моментов во всей серии. Нам удалось сравнять, но…

— Вы сказали, что не хватило удачи. Что в этом плане нужно сделать?
— Отскоки всегда бывают. Когда мы делаем свою работу, фарт сам приходит. Будем настраиваться на следующую игру, — цитирует Хмелевски сайт «Салавата Юлаева».

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