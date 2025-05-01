Руководитель департамента судейства КХЛ объяснил отмену шайбы «Салавата Юлаева»
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Руководитель департамента судейства КХЛ Константин Оленин объяснил отмену шайбы «Салавата Юлаева» в матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:4, 1-2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Береглазов (Берёзкин, Каюмов) – 06:46 (5x4) 1:1 Ефремов (Горшков, Чёрный) – 23:30 (5x5) 1:2 Кирьянов – 32:46 (5x5) 1:3 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 39:25 (5x5) 2:3 Хмелевски (Цулыгин, Ремпал) – 53:12 (5x5) 2:4 Берёзкин (Шалунов, Николаев) – 58:10 (en)
«Данный момент состоит из двух частей: первым движением Георгий Иванов поднимает клюшку Денису Яну, а затем вторым движением Ян акцентированно бьёт своей клюшкой в лицо Иванову. В правилах есть трактовка, что если игрок подбивает клюшку соперника и она попадает ему в лицо, то это не является нарушением. В данном эпизоде Ян вторым движением играет высоко поднятой клюшкой и наносит повреждение сопернику», — приводит слова Оленина сайт КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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