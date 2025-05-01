«Когда идёшь в угол с шайбой, надо быть готовым». Никитин — о травме Хохрякова

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал травму форварда «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова. Напомним, на девятой минуте третьего периода защитник «Локомотива» Никита Черепанов провёл силовой приём на Хохрякове, который сильно ударился о борт. После эпизода игроку уфимского клуба потребовалась медицинская помощь и носилки. Судьи после просмотра выписали Черепанову 5+20.
«Петру здоровья. Я знаю Никиту, никакого умысла нет. Когда ты идёшь в угол с шайбой, надо быть готовым», — приводит слова Никитина ТАСС.
В Уфе прошёл третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Локомотива».
- 1 мая 2025
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