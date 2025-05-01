Никита Кучеров вошёл в тройку претендентов на приз самому ценному игроку сезона НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала тройку претендентов на получение награды «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного сезона НХЛ.

В тройку попали российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк и форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль.

Фото: NHL

Напомним, Кучеров выиграл «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.

Ранее Кучеров попал в тройку претендентов на получение награды «Тед Линдсей Эворд». Награда вручается «самому выдающемуся хоккеисту сезона» по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ.