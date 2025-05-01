В Уфе прошёл третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Локомотива». В конце третьего уфимский клуб сумел сравнять счёт, но арбитры встречи отменили взятие ворот «Локомотива», так как форвард «Салавата Юлаева» Денис Ян нарушил правила на пятаке, сыграв высоко поднятой клюшкой.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Справедливо ли судьи отменили гол «Салавата» в ворота «Локомотива»?»