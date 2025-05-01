Справедливо ли судьи отменили гол «Салавата» в ворота «Локомотива»?
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В Уфе прошёл третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Локомотива». В конце третьего уфимский клуб сумел сравнять счёт, но арбитры встречи отменили взятие ворот «Локомотива», так как форвард «Салавата Юлаева» Денис Ян нарушил правила на пятаке, сыграв высоко поднятой клюшкой.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Береглазов (Берёзкин, Каюмов) – 06:46 (5x4) 1:1 Ефремов (Горшков, Чёрный) – 23:30 (5x5) 1:2 Кирьянов – 32:46 (5x5) 1:3 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 39:25 (5x5) 2:3 Хмелевски (Цулыгин, Ремпал) – 53:12 (5x5) 2:4 Берёзкин (Шалунов, Николаев) – 58:10 (en)
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Справедливо ли судьи отменили гол «Салавата» в ворота «Локомотива»?»
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