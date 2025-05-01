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Скаут «Каролины» рассказал о мечте Никишина, связанной с Александром Овечкиным

Скаут «Каролины» рассказал о мечте Никишина, связанной с Александром Овечкиным
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Скаут «Каролины Харрикейнз» Олег Смирнов рассказал о мечте российского защитника клуба Александра Никишина, связанной с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«С 12 лет у него была только одна мечта: сыграть с Алексом Овечкиным или против него», — приводит слова Смирнова The Athletic.

Напомним, 27 апреля 2025 года стало известно, что «Каролина Харрикейнз» зарегистрировала контракт с Александром Никишиным в НХЛ. Игрок обороны доступен для включения в состав команды на матчи Кубка Стэнли — 2025.

Отметим, что в серии второго раунда Кубка Стэнли — 2025 «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Каролиной Харрикейнз».

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