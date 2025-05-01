Министр спорта Словакии призвал вызвать в сборную как можно больше хоккеистов из КХЛ

Министр туризма и спорта Словакии Рудольф Гуляк призвал вызвать в национальную команду как можно больше хоккеистов из КХЛ на чемпионат мира, который пройдёт с 9 по 25 мая 2025 года в Швеции и в Дании.

«Как болельщик словацкого хоккея, а также как представитель правительства я настоятельно прошу вас при формировании состава учесть как можно больше игроков, выступающих в КХЛ. Эти игроки представляют нашу страну на самом высоком уровне, они в отличной форме, и их присутствие в сборной, безусловно, увеличит наши шансы на успех. Давайте не будем вмешивать политику в спорт. Давайте отдадим приоритет производительности, качеству и гордости за словацкую сборную. Вне зависимости от того, где играют эти хоккеисты», — написал Гуляк на своей странице в социальной сети.

Федерация хоккея Словакии (ФХС) ответила на призыв Гуляка.

«ФХС давно считает, что решающим критерием при отборе кандидатов в национальные команды по хоккею с шайбой являются исключительно спортивные результаты игроков. В их состав входят квалифицированные тренеры и члены руководства сборной, которые обладают достаточным опытом, а также несут ответственность за результаты», — приводит заявление ФХС Pravda.

Сейчас в КХЛ играют девять словацких хоккеистов: Мартин Гернат и Рихард Паник («Локомотив»), Михал Чайковски и Адам Ружичка («Спартак»), Кристиан Ярош (ЦСКА), Адам Лишка («Северсталь»), Патрик Рыбар и Томаш Юрчо («Куньлунь»), Марио Грман («Адмирал»).